FENERBAHÇE - LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Lugano mücadelesiyle birlikte Avrupa’da 272. kez sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında oynadığı 271 karşılaşmada 108 galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanacak rövanş mücadelesi 30 Temmuz Salı günü saat 20.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yöneteceği karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

Sarı-lacivertliler deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 4-3 mağlup etmeyi başarmıştı. Her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda Fenerbahçe adını üst tura yazdıracak.

Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

Lugano’nun 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 gibi tek farklı skorlarla galip gelmesi durumunda önce 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanırken eşitlik bozulmadığı takdirde 3. ön elemeye yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'ya elenmesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak.