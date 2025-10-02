RAMS Park'ta dev gece: Galatasaray, Liverpool'u ağırlıyor!
RAMS Park'ta dev gece: Galatasaray, Liverpool'u ağırlıyor!
İçeriği Görüntüle

Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Tarih: 1 Ekim Çarşamba

  • Saat: 19.45

  • Stad: Chobani Stadı

  • Hakem: Srdjan Jovanovic (Sırbistan)

  • Yayın: Tabii Spor 1 (canlı)

3826984 B3D536454Ad974D5565Dd1B263D13592 640X640

Fenerbahçe’de son durum

  • İlk hafta Dinamo Zagreb’e deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde telafi peşinde.

  • Süper Lig’de son maçında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

  • Tek eksik: Jhon Duran.

  • Talisca cezasını tamamladı ve kadroda yer alacak.

3826984 Cb7332F395868C2116301E4Eceb92Fe9 640X640

Fenerbahçe’nin UEFA listesinde yer alan oyuncular

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

3826984 66C5Ccc903Ab70A088770F782Fbd29Ee 640X640

Nice cephesinde son durum

  • Ligue 1’de 7 puanla 12. sırada bulunuyor.

  • Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe gibi Benfica’ya elendi.

  • Avrupa Ligi ilk maçında Roma’ya sahasında 2-1 kaybetti.

3826984 E4E3Dd089E4246B824Ed90B2Fe171D89 640X640

Fenerbahçe Avrupa’da ne durumda?

  • Avrupa kupalarında bugüne kadar 291 maç oynadı: 114 galibiyet, 62 beraberlik, 115 mağlubiyet.

  • Kadıköy'de son yıllarda güçlü rakiplerine karşı üstünlük kurdu.

  • UEFA Avrupa Ligi’nde 95 maçta 46 galibiyet, 28 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

3826984 A8854A0C091F1Fa02Aabc9D8C59367F5 640X640

Fenerbahçe - Nice muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri

Nice:
Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Vanhoutte, Samed, Abdi, Diop, Cho, Moffi

Fenerbahçe - Nice maçı canlı izle