Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
-
Tarih: 1 Ekim Çarşamba
-
Saat: 19.45
-
Stad: Chobani Stadı
-
Hakem: Srdjan Jovanovic (Sırbistan)
-
Yayın: Tabii Spor 1 (canlı)
Fenerbahçe’de son durum
-
İlk hafta Dinamo Zagreb’e deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde telafi peşinde.
-
Süper Lig’de son maçında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.
-
Tek eksik: Jhon Duran.
-
Talisca cezasını tamamladı ve kadroda yer alacak.
Fenerbahçe’nin UEFA listesinde yer alan oyuncular
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun
Nice cephesinde son durum
-
Ligue 1’de 7 puanla 12. sırada bulunuyor.
-
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe gibi Benfica’ya elendi.
-
Avrupa Ligi ilk maçında Roma’ya sahasında 2-1 kaybetti.
Fenerbahçe Avrupa’da ne durumda?
-
Avrupa kupalarında bugüne kadar 291 maç oynadı: 114 galibiyet, 62 beraberlik, 115 mağlubiyet.
-
Kadıköy'de son yıllarda güçlü rakiplerine karşı üstünlük kurdu.
-
UEFA Avrupa Ligi’nde 95 maçta 46 galibiyet, 28 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.
Fenerbahçe - Nice muhtemel 11'ler
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri
Nice:
Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Vanhoutte, Samed, Abdi, Diop, Cho, Moffi