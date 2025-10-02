Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, 6,9 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 72'ye çıktığı duyuruldu. Depremin ardından sık sık yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle Cebu eyaletinde elektrik ve su kesintileri yaşanmaya devam ederken, depremden etkilenen ve zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan bazı vatandaşlar, yol kenarlarında yoldan geçenlerden yardım istiyor.

Aralarında çocuklarında bulunduğu depremzedeler, kartonlara yazdıkları 'yiyeceğe ve suya ihtiyacımız var', 'yardıma ihtiyacımız var' gibi yazılarla yardım bekliyor.