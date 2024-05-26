Şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ı spor alanında da Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi yapmak için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sporseverlere özel bir çalışma yaptı.

EuroLeage Final Four’da Fenerbahçe – Panathinaikos müsabakası Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Karacasu Konteyner Kent’te kurulan led ekranlarda canlı yayınlandı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen basketbolseverler, Fenerbahçe’nin Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile zorlu mücadelesini büyük bir heyecanla takip etti.

Vatandaşlar, sağlanan canlı yayın desteği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.