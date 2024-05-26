Konvoyda şov yapmak isteyen gençler kaza yaptı Konvoyda şov yapmak isteyen gençler kaza yaptı

Şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ı spor alanında da Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi yapmak için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sporseverlere özel bir çalışma yaptı.

EuroLeage Final Four’da FenerbahçePanathinaikos müsabakası Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Karacasu Konteyner Kent’te kurulan led ekranlarda canlı yayınlandı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen basketbolseverler, Fenerbahçe’nin Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile zorlu mücadelesini büyük bir heyecanla takip etti.

Vatandaşlar, sağlanan canlı yayın desteği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi