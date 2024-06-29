Jose Mourinho ile siftah yapacak olan Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti karşılaşıyor.

Saat 10.30'da başlayan Fenerbahçe - Petrolul karşılaşması Fenerbahçe'nin Youtube hesabından canlı yayınlanıyor. Karşılaşma ücretli olan Lacivert Paket ekranlarından izlenebiliyor.

CANLI SKOR:



FENERBAHÇE: 2 (41' Dzeko, 54' Zajc)

PETROLUL PLOİEŞTİ: 1 (35' Bratu)



(2. YARI OYNANIYOR)

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Osman Ertuğrul; Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde; Rade Krunic, Mert Hakan, Fred; Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko.