Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Projelerden etkilendi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'yla dün akşam görüntülü bir görüşme yaptı. Mourinho, Ali Koç'un projelerinden çok etkilendi.

Şampiyonlar Ligi finali izleyecekler

Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidecek ve Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecek.