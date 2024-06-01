Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Projelerden etkilendi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'yla dün akşam görüntülü bir görüşme yaptı. Mourinho, Ali Koç'un projelerinden çok etkilendi.

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Şampiyonlar Ligi finali izleyecekler

Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidecek ve Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecek.

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Kaynak: Haber Merkezi