Nesine 2. Lig’de Kritik Karşılaşma

Nesine 2. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş’ın temsilcisi İstiklalspor, ligin 28. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ezgi Apartmanı Davasının Firari Mimarı Muğla'da Yakalandı!
Karşılaşma 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak. Mücadele AKDO Park Stadyumu’nda oynanacak.

Maçın Yayını ve Bilet Bilgileri

Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı Bi Kanal Sıfır TV üzerinden takip edebilecek.

Maç biletleri karşılaşma günü stat gişelerinden satışa sunulacak. Ön satışa çıkarılan biletler ise Cuma günü 12.00 – 20.00 saatleri arasında İstiklalspor Store satış noktalarından temin edilebilecek.

Maç Saatinde Hava Nasıl Olacak?

Karşılaşmanın oynanacağı saatlerde Kahramanmaraş’ta hava sıcaklığının yaklaşık 13 derece olması bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre:

  • 🌡️ Sıcaklık: 13°C

  • 💨 Rüzgar: 34 km/s

  • 💧 Nem: %47

  • Yağış ihtimali: %20