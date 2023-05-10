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Beş faulle çıkan: 36.31 Calathes (Fenerbahçe Beko)

Olympiakos: 84 - Fenerbahçe Beko: 72 Salon: Barış ve Dostluk

Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan Olympiakos, Final Four'a yükselirken Fenerbahçe ise organizasyona play-off aşamasında veda etti.

Olympiakos'a kaybeden Fenerbahçe'nin EuroLeague macerası sona erdi Üçüncü periyotta Motley ile pota altını iyi kullanan Fenerbahçe önünde son bölümde Sloukas ile kritik basketler bulan Olympiakos, final çeyreğine 65-52 önde girdi.

Bu bölümden sonra çabuk toparlanan ve oyun kontrolünü kaybeden sarı-lacivertli ekip karşısında 15-0'lık seri yakalayan Olympiakos, bitime 29 saniye kala farkı 13 sayıya çıkardı: 44-31.

İkinci çeyrekte Guduric'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle etkili olan Fenerbahçe, 16. dakikada Sırp oyuncunun serbest atışlardan kaydettiği sayılarla karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31.

Temsilcimiz Fenerbahçe , Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Olympiakos deplasmanına çıktı.

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