Yeni teknik direktör İsmail Kartal'la ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu yenerek saha avantajını eline almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu.

FENERBAHÇE 3 KULVARDA BAŞARI HEDEFLİYOR

Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryant Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz ile sezona hazır girmek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinden oluşan üç kulvarda da başarı hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin Zimbru karşısında sahaya süreceği muhtemel 11'i şu şekilde;

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Samet Akaydin Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.