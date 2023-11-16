Kız kardeşleri döven zorba 7 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Avukatları, "Adli para cezasına çarptırılması kararı yerinde değildir" diyerek cezanın az olduğunu vurguladı Tarihler 16 Ekim 2022'yi gösterdiğinde İstanbul Kağıthane'de korkunç bir olay yaşandı.

Kaldırımda yürüyen kız kardeşler Elif Kılıç (29) ile Yeliz Kılıç'ı (22) otomobilinden inerek darp ettiği iddia edilen sanık Fırat Soylu'nun (26) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada müştekiler avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söylerken sanık avukatı ise müvekkilinin meşru müdafaa hükümleri uygulanmak suretiyle beraatına karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fırat Soylu'yu müşteki Elif Kılıç ile Yeliz Kılıç'ı "basit yaralama" suçundan toplamda 7 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı.