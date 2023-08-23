İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren bir restoranda yemek yiyen aynı aileden 7 kişi rahatsızlanarak hastaneye gitti. Burada tedavileri yapılan aile üyeleri gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ailenin gittiği restorandan numuneler aldı. Gıda numunelerinden gelecek analiz sonuçlarına göre iş yeri ile ilgili işlem yapılacak.

Ekiplerin özellikle sıcak havalarda sık sık denetimler yaptığı, gıda güvenilirliği konusunda her türlü şikayet ve ihbarın "Alo 174 Gıda Hattı"na veya "0501 174 0 174" numaralı telefona yapılabileceği belirtildi.