Şehrin ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nda da asfalt atağına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen lokasyonlardan biri de Fetih Bulvarı oldu. Araç sirkülasyonunun yoğun olduğu arterde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla tamir edilirken bölgede ulaşım konforu artırıldı. Asfaltı, yol çizgisi, yaya geçitleri ve trafik işaretçileriyle yenilenen arter, bölge esnafı ve vatandaşların da beğenisini kazandı. Vatandaşlar, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)