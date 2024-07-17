Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca firari FETÖ mensuplarının yakalanmamak amacıyla söz konusu terör örgütünün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Haklarında yürütülen soruşturma/kovuşturma kapsamında yakalamalı olarak aranan, yakalanmamak amacıyla örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen aralarında bir binbaşı, bir üsteğmen ve bir astsubayın da bulunduğu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Şüphelilerin ilgili yargı birimlerine sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği duyuruldu.