Fiat markasının yetkili bayisi Marfi Otomotiv, Derepazarı Çarşısı girişinde kurduğu tanıtım standıyla esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Düzenlenen etkinlikte, ticari araç modelleri daha yakından tanıtıldı ve Nisan ayına özel kampanyalar duyuruldu.

Sergilenen modeller, hem iş hayatında hem de günlük kullanıma uygun özellikleriyle öne çıktı. Geniş iç hacmi, konforu ve yakıt avantajıyla dikkat çeken araçlar, farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Marfi Otomotiv ekibi, Derepazarı Çarşısı esnafına özel sunduğu indirimler ve cazip fırsatlar sayesinde, bayram sonrası ticari araç kullanıcılarının ve esnafın dikkatini çekti.

Nisan ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında, tüm ticari araç kullanıcıları ve esnaf, avantajlardan yararlanmak üzere Marfi Otomotiv bayisine davet edildi. Bu etkinlik, yerel ekonomiye ve ticari faaliyete canlılık kazandırmayı hedefliyor.