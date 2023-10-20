Kahramanmaraş’ın En Eski Kuruluşlarından Fidan Kardeşler Lokantası, eşsiz lezzetleriyle damakları şenlendirmeye devam ediyor.
Asrın felaketinden dolayı ağır hasar alarak yıkılan Selçuk sitesi’nde uzun yıllar hizmet veren Fidan Kardeşler Lokantası, hürriyet mahallesindeki yeni yerinde Müşterilerini Birçok Yemek Çeşidi İle Ağırlıyor.
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte şifa deposu paçaya ilgi gösteren vatandaşların tercihi Fidan Kardeşler Lokantası oluyor.
İşletme sahibi Raşit fidan, paçanın faydalarını aksu Haber’e anlattı.
İyi paçanın küçükbaş hayvandan yapıldığını söyleyen fidan baharat tercihlerinin de önemli olduğunu belirtti.Kaynak: Ayşe Asır