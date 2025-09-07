Türkiye - İtalya Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon belli oluyor. Türkiye - İtalya final maçı, 7 Eylül 2025 Pazar günü TSİ 15.30’da oynanacak.
Türkiye - İtalya Final Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Büyük final, Tayland’ın Bangkok kentinde bulunan Huamark Spor Salonu’nda oynanacak. Tarihi mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
İtalya’nın Final Yolu
Finalde Türkiye’nin rakibi olan İtalya, yarı finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi İtalya 3-2 kazanarak finale yükseldi.
Filenin Sultanları Dünya İkincisi
Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye organizasyonu dünya ikincisi olarak gümüş madalya ile tamamladı.