Türkiye - İtalya Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon belli oluyor. Türkiye - İtalya final maçı, 7 Eylül 2025 Pazar günü TSİ 15.30’da oynanacak.

Türkiye - İtalya Final Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Büyük final, Tayland’ın Bangkok kentinde bulunan Huamark Spor Salonu’nda oynanacak. Tarihi mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İtalya’nın Final Yolu

Finalde Türkiye’nin rakibi olan İtalya, yarı finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi İtalya 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Filenin Sultanları Dünya İkincisi

Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye organizasyonu dünya ikincisi olarak gümüş madalya ile tamamladı.