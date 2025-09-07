1461 Trabzon FK - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Maçı Özeti

Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanan mücadelede 1461 Trabzon FK, 2-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı.

Maç Nerede ve Ne Zaman Oynandı?

Mücadele, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 15.00’te Trabzon’daki Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynandı.

Maçın Hakemleri

Karşılaşmayı Erdem Temel yönetti. Temel’in yardımcılıklarını Denizcan Şahin ve Erkan Akbak yaptı. Dördüncü hakem olarak ise Hakan Yurtseven görev aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'dan Kritik Puan Kaybı

Alınan bu galibiyetle 1461 Trabzon FK, puanını yükselterek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ise sahadan puansız ayrılarak taraftarlarını üzdü.