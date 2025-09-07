Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda S.B., H.A.Ç. ve Ş.B. isimli şüpheliler uyuşturucu maddelerle birlikte ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.