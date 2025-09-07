Kahramanmaraş'ta "Aileler Gazze İçin Sabah Namazı'nda Buluşuyor" etkinliği kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, Filistin halkı için dua edip İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos'ta İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Kahramanmaraş Platformunca düzenlenen programda vatandaşlar, Abdulhamid Han Camisi'nde toplandı.

Sabah namazını kılan katılımcılar daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, Filistin'e destek sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Adnan Alagöz, Gazze’de açıkça soykırım işlendiğini, sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkının açlığa mahkum edildiğini ve uluslararası mekanizmaların bu durumu kıtlık olarak isimlendirdiğini söyledi.

Konuşmanın ardından dua edildi ve katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.