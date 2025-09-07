Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Kale Mahallesi Hacı Murat Sokak’ta meydana gelen olayda M.Y. ile eşi Ş.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., eline aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ağır yaralanan Ş.Y., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi’ne gönderildi.