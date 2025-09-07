Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlardan biri yol kenarında ters dönerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yol kenarında ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ters dönen araçta sıkışan bir yaralıyı yoğun çaba sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer iki yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme ve soruşturması sürüyor.