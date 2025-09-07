Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın oğlu Muhammed Emin, Türkan Ceren ile düzenlenen düğün töreniyle hayatını birleştirdi. Arsan Aşiyan Düğün Salonu'nda gerçekleşen törenle Muhammed Emin Akpınar, Suzan ve Ercan Dağılgan çiftinin kızı Türkan Ceren Dağılgan ile dünyaevine girdi.

Kahramanmaraş'ın önde gelen siyaset, iş dünyası ve yerel yönetim temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli, genç çiftin bu mutlu gününe tanıklık etti. Protokol ve kent sakinlerinin yoğun ilgisi, Akpınar ailesini onurlandırdı.

Başkan Akpınar ve eşi Fatma Akpınar, kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür ederek, "Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde duygularını ifade ettiler.