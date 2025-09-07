Kahramanmaraş-Adana yolunda seyir halindeyken alev alan bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen demir yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre, sürücü seyir halindeyken aracından dumanların yükseldiğini fark ederek otomobili yol kenarına çekti. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil tamamen yandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çevreye sıçramasını önledi. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.