A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk idmanına çıktı Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk idmanına çıktı

Milli takım, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.