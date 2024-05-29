İsviçre'nin Cenevre kentindeki Bel Air Meydanı'nda yoğun yağışın yaşandığı saatlerde bir araya gelen eylemciler, İsrail aleyhinde slogan attı.

Londra’da Eylemciler, "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları atarken Batı medyasının Refah'taki saldırılara yayınlarında yeterince yer vermemesine de tepki gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistinlilerle dayanışma amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçileri ellerinde Filistin bayrakları ve üzerinde “Özgür Filistin”, “Ellerinizi Refah’tan çekin” yazan dövizler taşıyarak Netanyahu terörist”, “Soykırımı durdurun” şeklinde ve Alman hükümeti aleyhinde sloganlar attı.

Kaynak: TRT HABER