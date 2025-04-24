okul bahçesinde başlayan etkinlik, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerle gerçekleştirildi.

Programda, ellerinde Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, okul bahçesine çizilmiş Filistin haritasının etrafında sıralandı.

“Sen Özgürsün Kardeşim” adlı Arapça müzik eşliğinde yapılan yürüyüş, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Mehter marşları eşliğinde Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, asker ve geleneksel kıyafetlerle Filistin haritasının içine girdiler.

Diğer öğrenciler de Türk bayraklarıyla haritanın çevresinde sıralanarak görsel bir bütünlük sağladı.

Ellerinde pankartlar taşıyan öğrenciler, Filistin’e destek mesajları vererek kortej yürüyüşü yaptı.

Ardından, Filistin direnişinin sembolü olan "Dabke" dansı öğrenciler tarafından sahnelendi ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğin sonunda, Gazze’de şehit olan çocuklar anıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan bölümde, şehit çocukların isimlerinin yazılı olduğu balonlar öğrenciler tarafından Filistin haritasının içine bırakıldı.

Fatiha’nın ardından balonlar gökyüzüne bırakılarak program sona erdi.

Gerçekleştirilen etkinlik hem öğrencilerin duyarlılığını artırdı hem de anlamlı bir dayanışma örneği ortaya koydu.