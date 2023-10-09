Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Şefkatli Eller Ehlibeyt Derneğince, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu düzenlendi.

Afşin Asri Mezarlık önünde başlayan konvoy, Şehit Er Ömer Erüstün Meydanı'nda sona erdi.

Şefkatli Eller Ehlibeyt Derneği Başkanı Şeref Ertekin, açıklamasında, amaçlarının İsrail'i lanetlemek, Filistin'e desteklerini göstermek olduğunu söyledi.

Filistin'in mücadelesini ve özgür kalması için yapılanları desteklediklerini belirten Ertekin, "Filistin'in özgürlüğü, Kudüs'ün özgürlüğü ve İsrail'in mağlup olması için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Biz inanıyor ve dua ediyoruz ki Kudüs özgürlüğüne bugün kavuştu. Biz İsrail'in bugün mağlup olduğuna inanıyoruz. İsrail'in er ya da geç Kudüs'ü terk etmesi gerekiyor. Kudüs'ü gerçek sahiplerine, Filistin halkına bırakmak zorundalar." diye konuştu.