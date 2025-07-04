Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda kaliteyi artırmak, çevreci ve konforlu seyahat olanakları sunmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 5 adet yeni nesil hibrit otobüs, hizmet filosuna kazandırıldı.

Çevreci ve Ekonomik Ulaşım

Yeni hibrit otobüsler, düşük emisyon değerleri sayesinde hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlarken, aynı zamanda yakıt tasarrufu ile bütçeye de destek oluyor.

Elektrik ve dizel motorun birlikte çalıştığı bu sistem, özellikle şehir trafiğinde daha verimli enerji kullanımı sunarak, karbon ayak izini en aza indiriyor.

Engelsiz ve Konforlu Seyahat

Modern teknolojilerle donatılan yeni otobüsler, özel gereksinimli bireylerin de rahatlıkla seyahat edebilmesi için özel olarak tasarlandı.

Alçak taban yapısı, rampalı giriş sistemi ve iç mekândaki geniş alanlar sayesinde herkes için erişilebilir bir ulaşım deneyimi vaat ediyor.

Ayrıca, klimalı sistemleri, ergonomik koltukları ve gelişmiş ses yalıtımıyla yolculara konforlu bir seyahat imkânı sunuluyor.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Yaygınlaştırılıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, filoya yeni katılan hibrit otobüslerle birlikte şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesinin daha da artacağını ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılacağını belirtti.

Gelecek dönemde de filonun modernizasyon çalışmalarına devam edileceği ve daha çevreci, daha konforlu ulaşım seçeneklerinin Kahramanmaraş halkına sunulacağı ifade edildi.