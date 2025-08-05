Geminbeli Geçidi'nde Can Pazarı

Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde, Şanlıurfa’dan Ordu’ya fındık toplamak için yola çıkan 21 UA 412 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İçerisinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesiyle bölgede adeta can pazarı yaşandı.

4 Kişi Hayatını Kaybetti, 18 Yaralı Var

İlk belirlemelere göre, kazada Zeliha Yılmaz, İbrahim Erol ve henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 4'ü ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suşehri ve Zara Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Ekipler Seferber Oldu

Kaza sonrası olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma yuvarlanan minibüsü çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas Valiliği'nden Açıklama

Sivas Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: