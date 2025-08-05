Geminbeli Geçidi'nde Can Pazarı
Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde, Şanlıurfa’dan Ordu’ya fındık toplamak için yola çıkan 21 UA 412 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İçerisinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesiyle bölgede adeta can pazarı yaşandı.
4 Kişi Hayatını Kaybetti, 18 Yaralı Var
İlk belirlemelere göre, kazada Zeliha Yılmaz, İbrahim Erol ve henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 4'ü ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suşehri ve Zara Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Ekipler Seferber Oldu
Kaza sonrası olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma yuvarlanan minibüsü çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas Valiliği'nden Açıklama
Sivas Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”