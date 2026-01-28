Programda Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Başkan Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren depremden ağır yara alan Kahramanmaraş için her alanda yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Başkan Görgel, şehir genelinde gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konut projelerinden sağlık ve eğitim yatırımlarına kadar birçok başlıkta önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Görgel, kalıcı konutlar, hastaneler, okullar ve yurtların hızla tamamlandığını söyledi.

Programda, dayanıklı ve dirençli Kahramanmaraş hedefinin altını çizen Başkan Görgel, bu hedefin en önemli unsurlarından birinin altyapı olduğunu belirtti.

Türkiye’nin en büyük altyapı projelerinden birinin Kahramanmaraş’ta hayata geçirildiğini aktaran Görgel, 20 milyar TL’nin üzerinde yatırım bedeliyle yürütülen çalışmaların şehrin geleceğini güvence altına alacağını dile getirdi.

İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve arıtma tesislerini kapsayan altyapı hamlesinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şehir planlaması için hayati önemde olduğunu ifade etti.

Altyapı çalışmalarının ulaşım konforunu da etkilediğine dikkat çeken Başkan Görgel, yaşayan bir şehirde bu tür büyük projeleri yürütmenin zorluklarına değindi.

Yol yatırımlarıyla ilgili planlamaların eş zamanlı şekilde sürdürüldüğünü belirten Görgel, tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından yol düzenleme ve üstyapı projelerinin hız kazanacağını söyledi.

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ı daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.