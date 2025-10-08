Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen “Dondurma Festivali ve Kahramanmaraş Tanıtım Günleri” büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını, yöresel lezzetlerini ve sanatsal zenginliklerini tüm detaylarıyla ziyaretçilere tanıtan etkinlik, hem yerli halk hem de davetliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Organizasyona Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katılarak destek verdi ve konuşmasında kültürümüzün köklülüğüne vurgu yaptı.

Girne Boğaz Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte önemli konuklar da yer aldı: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı. Etkinlik alanı, Maraş dondurmasından tarhana ve baharata; el sanatlarından yöresel ürünlere kadar Kahramanmaraş’ın sembol lezzet ve ürünleriyle donatıldı. Standlar adeta bir kültür fuarı niteliğindeydi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, söz konusu organizasyonun sembolik önemine dikkat çekti. “Buradaki etkinlik gönül coğrafyamızla kurduğumuz güçlü bağların bir yansıması. Kahramanmaraş’ın kadim değerlerini, mutfağını ve sözünü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkıyla paylaşmak bizim için büyük bir onur oldu. Edelerimizin samimiyeti, ustalarımızın lezzeti ve gençlerimizin enerjisiyle kültürümüzü Akdeniz’in kalbine taşıdık. Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel değerlerimizi yaşatmak ve tanıtmak adına bu tür organizasyonlara her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki kültür, en güçlü bağdır. Bu bağı yaşatmak ve büyütmek için çalışıyoruz” dedi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Maraş dondurmasının üretim sürecini yakından izleyen misafirler, ustaların canlı performansları eşliğinde dondurmasını tattı. Dondurma yapım sergileri izleyiciden büyük ilgi gördü; ziyaretçiler hem sürecin inceliklerine tanık oldu hem de damaklarında unutulmaz bir tat bıraktı.

Kültür, müzik ve lezzetin uyum içinde birleştiği bu tanıtım günleri, halk müziği dinletileri ve yöresel gösterilerle daha da zenginleşti. Sahne performanslarında Kahramanmaraş’ın kültürel dokusunu taşıyan halk türkülerinden danslara kadar pek çok unsur yer aldı. Katılımcılar bu kültür şölenini “iki yürek, tek lezzet” sözleriyle ifade etti.

Festivalin başarısı sadece bir tanıtım etkinliği olmanın ötesine geçti; hem Kahramanmaraş’ın kültürel ve ekonomik potansiyelini tanıttı hem de KKTC ile gönül bağlarını pekiştiren bir köprü kurdu. Bu tür organizasyonlarla şehir kimliği dünyaya açılırken, kültür elçiliği rolü de pekişiyor. Bu buluşma, iki toplum arasında dostluk ve kültürel paylaşımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.