Fırnız’ın Sarp Yollarında Ulaşım Kolaylaşıyor

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın Fırnız bölgesinde yer alan 3 mahalleyi birbirine bağlayan 20 kilometrelik Kaynar Grup Yolu’nu bakıma aldı. Keskin virajlara sahip arterde gerçekleştirilen bakım çalışmalarıyla ulaşım daha güvenli hale gelecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları çerçevesinde yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Kaynar Grup Yolu oldu. Onikişubat’ın Fırnız bölgesinde yer alan Kaynar, Çukurhisar ve Kumarlı mahallelerini birbirine bağlayan 20 kilometrelik arter çalışma kapsamında bakıma alındı. Deniz seviyesinden ortalama bin 100 metre yükseklikte bulunan arterde büz uygulaması devam ederken, genişletilen keskin virajlardan geçişler daha rahat sağlanacak.

Daha Güvenli Hale Gelecek

Kaynar Mahalle Muhtarı Ali Kaba yapılan çalışmalarla ilgili, “Bölgemiz için ulaşım sadece bu yoldan sağlanıyor. Dağ yolu olarak tarif ettiğimiz arterde Büyükşehir Belediye’mizin ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gidiş ve dönüş istikametlerinde iki araç viraj alırken çok zorluk yaşanıyordu. Trafik kazaları meydana geldi. Artık daha güvenli hale gelecek. Ulaşımımız kolaylaşacak” dedi.