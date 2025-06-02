Kahramanmaraş Özel Markasi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Gökçe Başkan Küçüker, fizik tedavi uygulamalarında ultrasonun tanı ve tedavi süreçlerindeki önemine dikkat çekti.

Ultrasonun son yıllarda fizik tedavi pratiğinde giderek daha yaygın hale geldiğini belirten Uzm. Dr. Küçüker, “Tanı amacıyla kullanıldığında, hastanın sorunlu eklem ya da kas bölgelerini doğrudan görüntüleyerek hekime büyük kolaylık sağlıyor. Ancak ultrasonun asıl avantajı tedavi aşamasında kendini gösteriyor,” dedi.

Ultrason eşliğinde yapılan enjeksiyon uygulamalarının tedavi başarısını artırdığını vurgulayan Küçüker, “Bu yöntem sayesinde hasarlı ya da ağrılı bölgeyi doğrudan görerek daha hedefe yönelik ve etkili müdahaleler gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle bel, kalça ve leğen kemiği gibi derin ve ulaşılması zor bölgelerde ultrason, tedaviye rehberlik ediyor,” ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Gökçe Başkan Küçüker, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında teknolojinin sağladığı imkanların hasta konforunu ve tedavi başarısını artırdığına dikkat çekerek, ultrason destekli uygulamaların yaygınlaşmasının hasta memnuniyetini de önemli ölçüde artırdığını dile getirdi.