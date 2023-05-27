Binicilik Ve Okçuluk Eğitim Merkezinde “Türkoğlu Konteyner Kentte” İkamet Eden Depremzede Çocuklara Sürpriz Yaparak “Geleceğe Pedal Çevir” Projesi Kapsamında, İş İnsanlarının Da Katkılarıyla Gerçekleşen Programda Ak Parti İlçe

Başkanı Feyzettin Okumuş İle Birlikte Bisiklet Hediye Etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Deprem Öncesinde İlçede Çocukların Daha Mutlu, Huzurlu Ve Güvenilir Bir Şekilde Vatanına Milletine Devletine Ve Ailesine Hayırlı Birer Birey Olarak Yetişebilmeleri İçin Onların Eğitim, Öğretim,

Oyun Ve Eğlence Gibi Faaliyetlerinde Her An Yanlarında Oluyor.

6 Şubatta Yaşanan Deprem Sonrasında Türkoğlu Belediyesi Olarak Çocukların Yüzlerindeki Tebessüme Gözlerindeki Işıltıya Tekrar Kavuşabilmeleri İçin “İlk Bisikletim Türkoğlu Belediyesinden” Etkinliği Kapsamında Türkoğlu Binicilik Ve

Okçuluk Eğitim Merkezinde Düzenlenen Programda Çocukları Bisikletlerine Kavuşturan Başkan Osman Okumuş Her Zaman Geleceğin Teminatı Çocukların Ve Gençlerin Yanında Olduklarını Ve Olacaklarını İfade Etti.

Bisikletlerine Kavuşan Çocuklar Da At Binerek Gönüllerince Eğlenmelerindi.