6 Şubat depremlerinin ardından ‘Yeni Kahramanmaraş’ vizyonuyla tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlamak için de faaliyetlerine devam ediyor. Millet bahçesi, park, yeşil alan, kavşak ve refüjlerde bakım onarım, peyzaj, bitkilendirme ve çevre düzenlemelerini rutin olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin batıdaki ana giriş kapılarından Hal Kavşağı’na da meyve tabağı figürü inşa etti. Şehrin girişinde vatandaşları karşılayan meyve tabağı figürü, kavşağa estetik bir görünüm kazandırdı. Kavşaktaki peyzaj ve yeşil alanlarla da bir ahenk oluşturan figür, görenlerin beğenisini kazandı. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent estetiğine değer katacak bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği belirtildi.