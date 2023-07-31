Üst üste ve birbirine bağlı olmak üzere üç mağaradan meydana gelmektedir. Mağaranın tabandan tavana kadar olan yüksekliği 102 metredir. Tabii ve eşsiz bir görünümü vardır, otobüs terminalinden her saat gidilebilir. Ayrıca özel araba ile 50 dakikalık bir yolculuk sonucu varılır.

Kahramanmaraş halkının ve ziyaretçilerinin en uyrak yerlerinden biri olan Döngel Mağaraları ayrıca şehrin en gözde piknik alanlarından biridir. Güzelliği, görenleri hayran bırakır. Etrafı Sarp kayalık ve çalılıklarla ve yer yer çam ağaçları ile kaplıdır. Çağlayanlar halinde akan suyunda alabalık avlanır. Çevrede bulunan köylerin elektrik ihtiyacını karşılayan “Tekir-Döngel Hidroelektrik Santralı”da burada kurulmuştur.

Ayrıca bölgede Alabalık Tesisden bölgede tutulan alabalıkların tadına bakabilirsiniz.

Ceviz ve Çınar ağaçları ile kaplı yemyeşil bir dinlenme ve piknik alanıdır. Yaz boyunca ziyaret edenlerle haşır neşir olan bir turizm merkezi sayılır. Milli Eğitim Bakanlığı’na ait birde İzcilik ve Kamp Tesisleri yapılmıştır. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden belirli aralıklarla öğrenciler gelerek burada kamp yaparlar. Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerine ilişkin kalıntılar burada bulunmuştur.Mağara çevresi prehistorik dönemde iskân edilmiştir.

Mağaralara ulaşım için bir yol bulunmamaktadır. Çocuklu aileler ve yaşlılar için mağaralar uygun değildir.

Kayseri – Kahramanmaraş karayolu üzerinde Döngel beldesine geldiğinizde belde merkezine doğru dönerek alabalık tesisi ve Döngel Mağaraları tabelalarını takip ederek bölgeye ulaşabilirsiniz.