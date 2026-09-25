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KAHRAMANMARAŞ
Maraş Biberi Tarlalardan Sofralara Yolculuğa Çıktı! İlk Hasat Başladı
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Maraş biberi hasat ediliyor.
Suna AŞÇI
Editör
25.09.2026 - 17:54
Yayınlanma
25.09.2026 - 17:58
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