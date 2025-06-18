Şehir sporla yeniden doğacak: Kahramanmaraş Stadyum ihalesi için tarih verildi!

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’a yapılacak olan stadyum projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, stadyum inşaatı için ihalenin 30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kahramanmaraş’a değer katacak projeler arasında yer alan stadyum, hem şehrin spor altyapısını güçlendirecek hem de bölgedeki sosyal yaşamı canlandıracak. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde büyük önem taşıyan yatırım, modern mimarisi ve kapasitesiyle dikkat çekecek.

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş’ın geleceğini inşa ederken sadece konut değil, sosyal donatıları ve spor alanlarını da şehrimize kazandırıyoruz. Yeni stadyumun ihalesini 30 Haziran’da yaparak, şehrimize yakışan bir eseri daha hayata geçireceğiz.”

Yeni stadyum projesinin detayları önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Proje kapsamında sporcu, taraftar ve basın alanlarıyla donatılmış, UEFA standartlarında bir tesisin yapılması bekleniyor.