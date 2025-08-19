10 Araç Hasar Gördü, Kamyon Kanalda Kaldı

Kaza, Göreme ilçesi Bilal Eroğlu Caddesi üzerinde, Avanos istikametine seyreden C.H. yönetimindeki kamyonun freninin boşalmasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon, önce park halindeki araçlara ardından seyir halindeki araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada toplamda 10 araçta hasar oluştu.

Şoför Araçta Sıkıştı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan kamyon şoförü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

6 Yaralı Hastanelere Kaldırıldı

Kazada yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonun sulama kanalından çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.