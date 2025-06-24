Kahramanmaraş’ta Kuzey Çevre Yolu’ndan gelen ve freni patladığı iddia edilen bir araç, Cumhuriyet Mahallesi 1003 Sokak ile Garbi Sokak kesişim noktasında park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Çarpışmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kaza yeri trafik ekiplerine devredildi. Kazaya karışan araçlarda ise ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.