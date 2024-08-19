Fuarda çocuklar için düzenlenen etkinliklerden biri, sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle Kapadokya turu. Bu etkinlik, minik ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Çocuklar, VR gözlükleri takarak Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini sanal ortamda keşfetme fırsatı buluyor. Balon turlarından peri bacalarına kadar Kapadokya’nın simgelerini yakından gören minikler, bu deneyimle hem eğleniyor hem de Türkiye’nin tarihi ve doğal zenginlikleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

Fuar alanındaki VR etkinliği, özellikle teknolojiye meraklı çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Gerçek bir Kapadokya turu hissi yaşatan bu sanal deneyim, çocukların eğlenirken öğrenmelerini de sağlıyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu