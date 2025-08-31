Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konser, hem Zafer Bayramı’nın anlamına uygun atmosferi hem de müzik ziyafetiyle fuarın en çok ilgi gören programları arasına girdi. Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir gece yaşatan Gökhan Türkmen konseri, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu şehre taşıyarak hafızalarda uzun süre yer edecek bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

Binlerce Kahramanmaraşlının akın ettiği etkinlikte, ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, hem zaferin gururunu yaşadı hem de müzik dolu unutulmaz bir geceye tanıklık etti. Türkmen, Zafer Bayramı’na özel olarak hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere hem coşkulu hem de duygusal anlar yaşattı.

Yaklaşık iki saat süren konserde sanatçı; “Aşk Lazım”, “Sen İstanbul’sun”, “Çat Kapı” ve “Büyük İnsan” gibi en çok sevilen parçalarını seslendirirken, seyircilerin şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etmesi konserin atmosferini adeta bir bayram şölenine dönüştürdü.

Bayraklar, marşlar ve alkışlarla sahne önünü adeta kırmızı-beyaza boyayan müzikseverler, konser boyunca Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine yaraşır bir birlik ve beraberlik sergiledi.