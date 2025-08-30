Kahramanmaraş’ta 20 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, her gün birbirinden renkli etkinliklerle çocuklara ve ailelere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarda, özellikle çocuklara yönelik düzenlenen şenlik programları büyük ilgi görüyor.

Fuar kapsamında düzenlenen Çocuk Şenliği, Minyatür Murat’ın enerjik dans gösterileri ve DJ SyroBell’in müzik performansıyla adeta bir eğlence şölenine dönüştü. Minyatür Murat’ın dinamik sahne şovları izleyenlere neşeli anlar yaşatırken, DJ SyroBell’in ritmik müzikleri genç dinleyicilerden tam not aldı.

Gün boyu süren etkinlikler sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de unutulmaz hatıralar biriktiriyor. Renkli gösteriler, müzik dolu anlar ve çocuklara özel aktiviteler fuar alanını adeta bir şenlik merkezine dönüştürüyor.

Kültürel ve ticari faaliyetlerin yanı sıra sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapan Ağustos Fuarı, sadece ticaretin değil, aynı zamanda eğlencenin ve toplumsal buluşmaların da merkezi olmayı sürdürüyor. Ailelerin yoğun katılım gösterdiği programlar, fuarın her yaş grubuna hitap eden yapısıyla şehrin sosyal yaşamına önemli katkılar sağlıyor.