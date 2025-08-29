Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli ve kültürel etkinliklerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Fuar kapsamında bu kez sahne, Kafkas kültürünün coşkulu dans ve müziklerine ev sahipliği yaptı.

Kafkas Kültür Derneği tarafından sahnelenen özel gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikte Kafkas halklarının zengin kültürel mirası; ritmik danslarla, coşkulu müziklerle ve yüksek enerjili koreografilerle hayat buldu. Renkli kostümleri, estetik figürleri ve sahnedeki dinamizmiyle dikkat çeken performanslar katılımcılara görsel ve işitsel bir şölen sundu.