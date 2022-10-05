Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, dört yıl önce grafik sanatçısı Küntay Tarık Evren ile dünyaevine girip, 24 Mayıs tarihinde 'Milan' adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Fulya Zenginer, şimdilerde vaktinin tamamını bebeğiyle geçiriyor. Oğluyla keyifli anlarını da sık sık yayınlayan ünlü isim, bir takipçisinin oğlunun kilosuyla ilgili yorumuna sinirlendi.

"Milan günü"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fulya Zenginer, geçtiğimiz haftalarda; oğlunun omzunda uyurken çekilen fotoğrafını yayınlamıştı. Zenginer, gönderisine; "Milantesi... Haftanın 'Milan' günü. Gerçi benim için her gün Milan günü..." ifadelerini not düşmüştü. Takipçileri Fulya Zenginer'in gönderisine, "Çok tatlı" ve "Pili bitmiş sanırım" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

"Eğitimsizlik ve empatisizlik"

Ünlü oyuncu, başka bir takipçisinin "Bu çocuk sanki hiç büyümüyor, zayıf. Neden acaba?" şeklindeki sözlerine; "Eğitimsizliğin verdiği cesaretle birleşen empatisizlik olsa gerek bu. Nerede görsem tanırım. Allah kolaylık versin. Bu kafada yaşamak zor." cevabını verdi.

Ardından bu diyaloğu Instagram hesabını hikayeler bölümünden de paylaşan Zenginer, ilk yorumunu sildiğini söyledi ve bu tarz yorumlar yapan insanlara sitem etti. Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Annelere bulaşmayın"

"Düşünmeden yazıp mama veren anneleri kırdığım için cevabı bu şekilde değiştirdim. Lütfen çocuklarımızın kilolarıyla uğraşmayın. Bizler her gün 'acaba sütüm yetiyor mu?, Bebeğim iyi mi? Öyle mi böyle mi?' diyoruz zaten. Bir bebek büyütme çabası yeterince zorlayıcıyken üzerine bir de böyle cahilce yaklaşımlardan beziyoruz. Kimsenin çocuğuna 'Sütün yetmiyor mama mı versen?', 'Çocuğun zayıf' bilmem ne demeyin."