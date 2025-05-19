TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekili ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak’ın Gabar Dağı'nda “Gençler ile Kortej Yürüyüşü” yapıldı.

Etkinlikte konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu dağlarda ölüm değil kardeşlik türküleri söylenecek” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bugün anlamlı bir günde Gabar'da olduklarını belirterek, "Gabar'daki üretimimiz çok ciddi boyutta artmış durumda, 81 bin varil üretime ulaştık” dedi.

Öte yandan Gabar'da tarihi anlar yaşanırken ilk keşif kuyusundan numune alındı.