Lider Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

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Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı.

Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera | Barış, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Sara, Torreira, Yunus, Sallai, Icardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin | Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Semih, Joao Mario, Immobile

Editör: Yunus Firdevsoğlu