Galatasaray'ın yıldız oyuncu ile 2028 yılına kadar sürecek bir anlaşma sağladığı belirtilirken, transferin kulüpler arasındaki pazarlıkların sonuçlanmasına bağlı olduğu ifade edildi. Napoli cephesi ise Nijeryalı golcü için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Victor Osimhen Al Hilal Ile Anlasti

Öte yandan, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de Victor Osimhen için devreye girdiği ve 75 milyon euro'luk teklif yapmaya hazır olduğu iddia edildi.

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Türkiye'den transferin nabzını tutan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Osimhen ile 3+1 yıllık bir sözleşme için anlaşma sağladığını duyurdu.

Qdgalatasaray'dan Victor Osimhen Adımı

Tüm gözler şimdi Napoli'nin vereceği kararda... Sarı-kırmızılıların bu transferde ısrarcı olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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