Galatasaray, Bayern Münih'le kontratı sona eren Leroy Sane transferinde rakibi Fenerbahçe’yi de geride bırakarak mutlu sona ulaştı

⚽ Transfer Süreci ve Rekabet

  • Galatasaray, Fenerbahçe'nin finansal olarak güçlü tekliflerine rağmen anlaşmayı sonlandırdı .

  • Alman medyası ve kaynaklara göre, Galatasaray “bonservissiz” avantajını kullanarak Sané’nin menajeri Pini Zahavi ile anlaşmayı sağladı

💶 Sözleşme Detayları

🏆 Kulübün Konumu

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi potansiyeli ve bonservis avantajıyla transferde öne çıktı

  • Sané, Bayern’in uzatma teklifine henüz olumlu yanıt vermeyerek süreçte Galatasaray’ın elini güçlendirdi

🔜 Bundan Sonra Ne Olacak?

  • Sané’nin İstanbul’a gelip sağlık kontrollerini tamamlaması bekleniyor .

  • Pazarlıkta Galatasaray’ın net teklifine bağlı olarak imza aşaması kısa sürede gerçekleşecek gibi görünüyor.

68493013382339C6A070A2De

✅ Özetle

  • Transfer tamamlandı: Galatasaray, Sane ile ön anlaşma yaptı.

  • Sözleşme: 3 yıl – 11 M€ net yıllık.

  • Rekabet: Fenerbahçe, Bayern, Premier Lig devleri teklif sundu ancak Galatasaray kazandı.

  • Son adımlar: Sözleşmenin resmileşmesi için İstanbul’daki süreç işliyor.