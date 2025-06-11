Galatasaray, Bayern Münih'le kontratı sona eren Leroy Sane transferinde rakibi Fenerbahçe’yi de geride bırakarak mutlu sona ulaştı
⚽ Transfer Süreci ve Rekabet
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin finansal olarak güçlü tekliflerine rağmen anlaşmayı sonlandırdı .
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Alman medyası ve kaynaklara göre, Galatasaray “bonservissiz” avantajını kullanarak Sané’nin menajeri Pini Zahavi ile anlaşmayı sağladı
💶 Sözleşme Detayları
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3 yıllık kontrat, yıllık 11 milyon € net ücret seviyesinde imzalanacak
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Bu rakam, Bayern’in yeni teklifine kıyasla ve Fenerbahçe’nin daha yüksek teklifi karşısında dengeli bir paket olarak gösteriliyor .
🏆 Kulübün Konumu
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi potansiyeli ve bonservis avantajıyla transferde öne çıktı
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Sané, Bayern’in uzatma teklifine henüz olumlu yanıt vermeyerek süreçte Galatasaray’ın elini güçlendirdi
🔜 Bundan Sonra Ne Olacak?
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Sané’nin İstanbul’a gelip sağlık kontrollerini tamamlaması bekleniyor .
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Pazarlıkta Galatasaray’ın net teklifine bağlı olarak imza aşaması kısa sürede gerçekleşecek gibi görünüyor.
✅ Özetle
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Transfer tamamlandı: Galatasaray, Sane ile ön anlaşma yaptı.
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Sözleşme: 3 yıl – 11 M€ net yıllık.
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Rekabet: Fenerbahçe, Bayern, Premier Lig devleri teklif sundu ancak Galatasaray kazandı.
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Son adımlar: Sözleşmenin resmileşmesi için İstanbul’daki süreç işliyor.