Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli forması giyen Noa Lang’ın transferi için anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, oyuncu cephesiyle tüm şartlarda mutabakat sağlarken, sözleşmede yer alacak opsiyonun Galatasaray’ın kontrolünde olacağı ve bazı performans kriterlerine bağlı olacağı öğrenildi.

GALATASARAY MİKTARI AŞAĞI ÇEKMEK İSTİYOR

Napoli’nin Noa Lang için bonservis beklentisi 30 milyon euro seviyesinde bulunurken, Galatasaray yönetimi bu bedeli bir miktar aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Taraflar arasında henüz resmi imzalar atılmamış olsa da, transferde önemli bir pürüz yaşanması beklenmiyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı oyuncu Noa Lang, İstanbul'a geldi.

Lang’ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

"GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNDEN ETKİLENDİM"

Noa Lang İstanbul'da basın mensuplarına yaptığı açıklama, "Çok mutluyum burada olduğum için. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Taraftarlar, instagram'da çok mesaj attı. Beni en çok etkileyen şey kulübün büyüklüğü oldu." dedi.

SAKATLK SORUSUNA YANIT

"Kopenhag maçında bir sakatlığın oldu, durumun nasıl?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Noa Lang "Ayaktayım ve çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

"BEN İSTANBUL'U ÇOK İYİ BİLİYORUM"

"Daha önce Galatasaray'da oynamış eski oyuncuları aradın mı?" sorusunu da yanıtlayan Noa Lang "Hayır aramadım. Çocukken İstanbul'da yaşadım. Ben İstanbul'u zaten çok iyi biliyorum." dedi.

Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.

NOA LANG'IN PERFORMANSI

26 yaşındaki hücum oyuncusu, sezon başında 25 milyon euro karşılığında PSV'den transfer olduğu Napoli ile 27 maçta süre aldı.

Hollandalı yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.